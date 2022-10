Lo scorso anno Spalletti gli preferiva Ospina, in estate il Napoli è stato vicinissimo a Keylor Navas, ma alla fine la pazienza ha premiato Alex

Se oggi Alex Meret è un portiere affidabile, dipende dal fatto che nel Napoli nessuno più ne discute la centralità. Lo scrive il Corriere dello Sport. Alex ha avuto pazienza durante tutta l’estate, quando ha dovuto sopportare il tormentone Navas. Ha reagito con serietà e professionalità e ora sta dimostrando davvero il suo valore. Finalmente non è più messo in discussione. Stop all’alternanza che lo ha fatto tribolare per anni.

“Molto può dipendere dai guantoni di Alex Meret, che ieri il Napoli ha inviato in conferenza stampa per descrivere la vigilia. Lui un tifoso speciale ce l’ha in casa: si chiama Daniel, è il primo figlio nato ad agosto. Dicono gli abbia trasmesso una serenità interiore che si riverbera poi in partita in ogni parata, in ogni uscita. Ma forse se oggi Meret è un portiere affidabile è perché nessuno ne discute più la centralità”.

Lo ha del resto detto lo stesso portiere azzurro, ieri presente in conferenza stampa accanto a Luciano Spalletti.

«Nel mio ruolo è importante giocare con continuità. Sono soddisfatto del mio inizio di stagione, credo sia il miglior momento della mia avventura al Napoli insieme a quello che ho vissuto con Ancelotti, ma credo che il mio rendimento sia legato a un insieme di fattori. Adesso di sicuro ho la possibilità di far vedere quanto valgo».

Lo scorso anno Alex ha dovuto fare i conti con Ospina, in estate col fantasma Navas. Ma ha avuto pazienza ed alla fine è stato premiato.

Lo scorso anno Spalletti gli preferiva Ospina, in estate il Napoli è stato vicinissimo a Keylor Navas, ma alla fine la pazienza ha premiato questo ragazzo ancora giovane (è un ’97) con i capelli pettinati al millimetro. Anzi, a breve sarà ufficializzato il rinnovo del suo contratto fino al 2024.

Ieri il portiere del Napoli ha anche ufficializzato che apporrà la firma sul rinnovo.

«Sì, l’accordo c’è, dobbiamo solo formalizzarlo» Un investimento del club, che su di lui ha scommesso nel 2018 aspettando che maturasse definitivamente. Se gli infortuni smettono di tormentarlo, può essere la volta buona.