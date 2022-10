CorSport: Napoli-Torino, Simeone si candida ad una maglia da titolare

L’argentino si è allenato a Castel Volturno durante la sosta. È pronto a sorprendere la difesa del Torino con la sua velocità

Oggi, contro il Torino, il centravanti del Napoli sarà con ogni probabilità Simeone. Il Corriere dello Sport lo dà favorito su Raspadori per due motivi: la sua fisicità e il fatto che durante la pausa si è allenato a Castel Volturno con Spalletti. L’allenatore, comunque, ieri ha parlato di staffetta tra i due attaccanti. Una staffetta che proseguirà anche contro l’Ajax, visto che, come sottolinea il quotidiano sportivo, anche in quell’occasione il tecnico dovrà fronteggiare l’assenza di Osimhen.

“Il ballottaggio è ancora vivo e, dopo oggi, proseguirà anche in vista della gara di martedì con l’Ajax, quando Osimhen ancora mancherà. Simeone si candida ad una maglia da titolare, ha lavorato in ritiro con i compagni, è reduce dal gol vittoria di Milano, ha un entusiasmo che si trascina dal Meazza”.

L’entusiasmo che ha anche Raspadori, che torna dall’impegno in Nazionale con due gol in attivo e che si farà trovare pronto all’occorrenza. Giacomo è rientrato a Napoli sull’onda dell’entusiasmo per la prestazione in azzurro, potrà subentrare a gara in corsa. Una staffetta ideale che alternerà i due centravanti del Napoli arrivati nel mercato estivo.

Simeone ha caratteristiche del gioco che ben si adattano alla partita di questo pomeriggio. Con la sua capacità di attaccare la profondità potrà mettere in difficoltà la difesa del Torino, che per sue caratteristiche non resta mai troppo bassa.

“Simeone è pronto a sorprendere la difesa del Torino – che per indole non resta mai bassa – con la sua velocità e, soprattutto, con la capacità innata di attaccare la profondità per allungare gli avversari”