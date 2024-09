Bari, la Procura apre un’inchiesta sull’espulsione di Bellomo (Repubblica)

Nei giorni successivi ai play-out Ternana-Bari sono iniziate a circolare voci sulla possibilità che l’espulsione fosse costruita a tavolino. Bellomo al momento non è indagato

La sospetta espulsione di Bellomo (dalla panchina) in Ternana-Bari, spareggio play-out ha insospettito anche la magistratura ordinaria, oltre alla Federcalcio. L’inchiesta aperta dalla Procura di Bari prende avvia da una ricevitoria nel centro di Bari. Il flusso anomalo di giocate su quell’espulsione arrivata a 12 minuti dalla fine della partita, quando i biancorossi vincevano per tre a zero e Bellomo non era neppure in campo. Lo scrive Chiara Spagnolo sull’edizione barese di Repubblica.

Bellomo, anche la Procura apre un’indagine

Scrive Repubblica:

“Ora anche la Procura apre un fascicolo. La magistratura indaga sull’espulsione del centrocampista durante Ternana- Bari e sul presunto giro di scommesse in alcune ricevitorie della città: il rosso era quotato 24 volte la posta. La decisione segue quella della Federcalcio. Nei giorni successivi al 23 maggio in città hanno cominciato a circolare voci sulla possibilità che la provocazione al raccattapalle e agli arbitri fosse costruita a tavolino. Sui social e nelle chat dei tifosi sono poi comparse le fotografie delle schedine, giocate contemporaneamente in una ricevitoria del centro a poche ore dalla discesa in campo delle due squadre“.

Da qui sono partiti gli accertamenti della Procura di Bari:

“Bellomo al momento non è indagato né vi sono altri nomi iscritti nel fascicolo. Nel mirino degli investigatori ci sono non solo le giocate sui portali legali (che non hanno pagato gli scommettitori, visto che l’arbitro Bellomo ha espulso dalla panchina e non dal campo) ma anche le giocate su siti illegali, dai quali invece potrebbero aver pagato la vincita. Screenshot di queste presunte giocate sono circolate nelle chat dei tifosi, ma è da chiarire se si tratti di documenti veri o meno. Due gli elementi anomali del finale della partita-salvezza: un certo numero di giocate su un evento connotato come negativo qual era l’espulsione (perché avrebbe danneggiato la squadra), piazzate proprio a Bari, e poi il fatto che le scommesse fossero state effettuate poche ore prima del calcio di inizio“.

Bari, aperta l’inchiesta per l’espulsione sospetta contro la Ternana (Repubblica)

ilnapolista © riproduzione riservata