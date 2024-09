L’Inghilterra pensa già al dopo Southgate: in lista ci sono Tuchel e Pochettino (Telegraph)

Il prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra potrebbe non essere inglese. Per Southgate Euro2024 sarà l’ultimo torneo sulla panchina della propria nazionale

L’amministratore delegato della Federcalcio inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la posizione del ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate. Secondo il Telegraph, Euro2024 sarà l’ultimo torneo da ct per Southgate. Anche se la federazione smentisce ogni voce su possibili contatti con altri allenatori, in lizza ci sono per sostituirlo si sono Pochettino e Tuchel.

Per Southgate questo potrebbe essere l’ultimo Euro2024 con l’Inghilterra

Scrive il Telegraph:

“La Fa (la Federcalcio inglese) deve ancora identificare un successore per Southgate e ha stilato un elenco di potenziali sostituti su cui inizierà a lavorare solo se e quando l’attuale ct lascerà il suo incarico. Southgate questa settimana ha detto ai media tedeschi che probabilmente non sarà più ct se l’Inghilterra non vincerà il campionato europeo. Bulligham (l’ad della Federcalcio) ha chiarito che Southgate non sarà valutato esclusivamente in base alla vittoria o meno dell’Inghilterra agli Europei. Non ha comunque escluso di prendere in considerazione candidati stranieri, come Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel“.

Si pensava che Southgate fosse designato a prendere il posto di Ten Hag allo United. Poi però Ratacliffe ha riconfermato l’olandese nonostante una stagione deludente.

Alla fine Ten Hag rimane allo United, per Ineos non c’è di meglio in giro (Guardian)

“Erik ten Hag resterà l’allenatore del Manchester United. Per Ratcliffe sono un buon risultato i due trofei vinti in due stagioni. Poi la crescita di Kobbie Mainoo e di Garnacho, oltre alla professionalità e alla dignità dell’olandese sono le ragioni per cui l’allenatore si è meritato la conferma. Le trattative per un nuovo contratto sono già iniziate”. Lo scrive il Guardian che ricorda come il destino dell’olandese sembrava segnato. Tutta la dirigenza preferiva esonerarlo dopo la brutta stagione ma una serie di fattori hanno convinto Racliffe del contrario.

La dirigenza è rimasta “colpiti dal trionfo per 2-1 della finale di Fa Cup del mese scorso sul Manchester City. Il club ha considerato varie alternative tra cui Kieran McKenna dell’Ipswich, Thomas Tuchel, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank del Brentford, Gary O’Neil dei Wolves e Gareth Southgate, il ct dell’Inghilterra. Tuttavia, a quanto pare, dopo aver analizzato la stagione 2023-24 in cui lo United ha concluso il campionato all’ottavo posto, la posizione più bassa in Premier League, il club e il Ten Hag hanno deciso di continuare insieme”.

