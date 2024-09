Spalletti stringe un patto coi giocatori: in Nazionale non si parla di mercato (Libero)

Il ct vuole isolare la Nazionale dal mercato. Solo Giuffredi non rispetta il religioso silenzio spallettiano

Spalletti stringe un patto coi giocatori: con l’Italia non si parla di mercato (Libero)

Su Libero, il giornalista Claudio Savelli commenta i primi giorni della Nazionale di Spalletti a Iserlohn. Il commissario tecnico dell’Italia ha imposto poche semplici e rigide regole per evitare distrazioni e tenere tutti concentrati sull’obiettivo. Il pericolo maggiore sono le voci di mercato. Per questo ieri in conferenza ha parlato Di Lorenzo.

C’è un patto tra Spalletti e il gruppo Italia

Su Libero:

“Allenamenti chiusi se non per il quarto d’ora accademico imposto dalla Uefa e bocche mezze cucite anche se si va a parlare in conferenza stampa. È il caso di Giovanni Di Lorenzo, scelto per l’incontro con i media al fianco del capo delegazione Gigi Buffon non a caso. […] Tra le cose a cui la Nazionale di Spalletti sembra impermeabile c’è proprio il mercato. È frutto di un accordo tra il ct e il gruppo, qui si gioca per l’Italia e non per il club, per gli italiani e non per sé, quindi i panni si laveranno a casa.

Spalletti non vuole vedere telefoni per evitare chiamata da procuratori, direttori sportivi e club. Non si parla di Chiesa, di Donnarumma o di Buongiorno. Si parla invece di Di Lorenzo “perché il suo agente, Giuffredi, non rispetta il religioso silenzio spallettiano“.

Dopo la conferenza di Di Lorenzo, “l’impressione è che abbia voluto parlare perché si parlasse meno di lui e più dell’Italia“.

Di Lorenzo: «Hanno scritto che sono triste. Sono str… quelle che scrivono»

La conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Ci sarà lui al fianco di Buffon, pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti a Casa Azzurri a Iserlohn.

La tua versione sul Napoli:

«Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla. Io non ho problemi. Si sta scrivendo tanto, io parlato con la società. Sono sereno. La concentrazione è massima su questa competizione. Quello che da fastisdio è questo continuo supporre cose. A me interessa fare bene qua».

«Sono serenissimo. Hanno scritto che sono triste. Sono stronzate quelle che scrivono. Poi la gente vuole mettere in giro voci per alimentare. Sono serenissimo di affrontare questo torneo con l’Italia e la concentrazione è qua. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli, lo farà e ci metterò la faccia come ho fatto sempre».

