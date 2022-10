CorSport: contro il Torino, Politano in vantaggio su Lozano

Il messicano partirà dalla panchina. Spalletti conferma la linea difensiva vista a San Siro. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski

A poche ore da Napoli-Torino, Luciano Spalletti ha ritrovato sia Politano che Lozano. Il Corriere dello Sport dà in vantaggio il primo per una maglia da titolare. Il tecnico, comunque, deciderà oggi in allenamento.

“Politano ha smaltito il problema alla caviglia destra e la tentazione di lanciarlo subito, a meno di due settimane dall’infortunio, è fortissima: il test di ieri è andato bene, superato, ma oggi proverà ancora e poi si deciderà. La sensazione, però, resta: è lui a essere in vantaggio. In vantaggio su Zerbin e Lozano, stanco ma di certo non infortunato come era stato annunciato dal Messico giovedì (un piccolo affaticamento)”.

Una certezza è quella di vedere Kvaratskhelia a sinistra. Come pure la scelta del trio di centrocampo, che dovrebbe essere formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Quanto alla difesa, ha recuperato anche Rrahmani.

“Il recupero di Rrhamani, fermato in Nazionale dal fastidio con il Milan, avvalora anche la conferma della linea difensiva di San Siro: Meret in porta e poi Di Lorenzo a destra. Amir e Kim coppia centrale. Mario Rui a sinistra. Torna tra i convocati Demme, mentre Gaetano è fuori causa per un attacco intestinale”.

Per quanto riguarda l’attacco, il quotidiano sportivo parla di staffetta tra Raspadori e Simeone con l’argentino in pole rispetto al compagno reduce dagli impegni in Nazionale. Simeone ha potuto allenarsi in tranquillità a Castel Volturno, durante la pausa campionato. Inoltre ha una predisposizione ad attaccare la profondità che potrà tornare utile nel mettere in difficoltà la difesa del Torino.