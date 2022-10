Su El Mundo una serie di aneddoti: ci sarebbe Yaya Touré dietro le mancate Champions di Pep. La smentita di José e le voci su James Rodriguez

Calcio e stregoneria. El Mundo pubblica un lungo articolo sulla stregoneria e il calcio, soprattutto il calcio africano ma non solo. Gli esempi sono tanti. Si parte da Pogba accusato dal fratello di aver ingaggiato uno stregone Mbappé per neutralizzarlo in vista di Psg-Manchester United.

Scrive El Mundo che

il calcio spagnolo non è mai stato esente da incantesimi, maledizioni, guaritori e magie a partire da O Bruxo Torrado che è stato frequentato per anni da Del Bosque, Camacho, Pirri, Valdano, Juanito, Butragueño o Raúl con buona pace dei medici del Real Madrid.

In Colombia, lo stregone brasiliano Helio Sillman è ancora accusato di aver messo fine alla carriera di James Rodríguez ai Mondiali 2014, poco prima di firmare per Madrid, per avergli fatto una “macumba che consiste nel legare le gambe a una bambola di pezza.

C’è anche Mourinho:

quattro stregoni keniani della regione di Ukunda hanno affermato di aver incontrato Jose Mourinho in un luogo segreto poco prima di arrivare a Madrid. “Ci ha chiesto di aiutarlo a riuscire nel suo nuovo lavoro”, ha detto alla France Press lo sciamano Mzee Makthub. Il portoghese ha riconosciuto di essere stato in vacanza in un resort a Mombasa ma ha negato l’episodio attraverso il suo portavoce, Eladio Paramés: “Egli è profondamente cattolico e crede in Dio, (…) nel lavoro e non nei miracoli di qualsiasi stregone”.

L’ex giocatore del Real Madrid Emanuel Adebayor ha accusato sua madre di avergli fatto una stregoneria per fargli terminare la carriera.

C’è un racconto che riguarda anche Guardiola e la maledizione della Champions.

Dimitry Seluk, procuratore turco di Yaya Touré, utilizzò i social network per evocare gli ” sciamani africani “e per lanciare” una maledizione ” su Pep Guardiola in modo che non avrebbe vinto di nuovo la Champions League, per il trattamento che aveva riservato al suo assistito durante il suo periodo al City. Era il 2018. Mesi dopo il suo tweet, il City perse una partita di Champions League contro l’Olympique de Lyon e Seluk pubblicò un disegno di Yaya Touré in abiti tradizionali africani giocando una bambola Pep voodoo.

C’è anche Didier Drogba. Di lui si dice che nella Nazionale della Costa d’Avorio abbiano scacciato gli spiriti maligni con riti nei cimiteri.