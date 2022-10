Branduardi: «La gente non sa che danni fa liquidando la depressione con frasi come ‘non essere triste’»

Sul Corriere della Sera Sette un’intervista ad Angelo Branduardi. Parla di sé, della sua carriera, con anni di gavetta e racconta la sua depressione.

«Io ho chiamato questo male “il sole nero” perché quello che ho provato è stato proprio un totale anneramento della luce. Come se la luce non riuscisse più ad arrivare a me. Vorrei essere sincero e chiaro su questo punto, perché ho imparato che le parole da rivolgere alle persone che ne soffrono sono importanti e vanno calibrate. Intanto, nella mia famiglia c’erano stati, in passato, episodi simili, ma all’epoca queste persone venivano catalogate come “picchiatelli” e, come è accaduto a una mia zia, ricoverati in manicomi terribili. Oggi per fortuna abbiamo sensibilità, cultura e strumenti medici. Io sono crollato nel 2020, nell’anno della pandemia. Per molti mesi, anche dopo l’allentamento delle misure, non ho nemmeno messo piede in giardino, vivevo segregato, avevo dentro il vuoto totale. Ho dovuto disdire degli impegni, ho annullato cose che mi avrebbero fatto comodo per la carriera».