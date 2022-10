“Xavi è un individualista creatore di mediocrità. Laporta manco lo voleva, è lui il responsabile di questo panorama terribile”

“Il Barcellona è semplicemente una squadra ridicola, in Europa“. “Il Bayern sembrava giocare con un coniglio spaventato. Patetico“. Ancora peggio: se il Barcellona è fuori dalla Champions, “per i fanatici indipendentisti è tutta colpa del fatto che in Europa ne hanno la mania, che gli arbitri sono nemici della Catalogna, che la Spagna li deruba. Non vedono altro che fantasmi e nemici. Un terribile e ridicolo nazionalismo“. Julian Ruiz scrive su El Mundo un editoriale di fuoco contro il Barça. Tutta la stampa spagnola è durissima, ma lui proprio non si tiene.

Parla di squadra “imbarazzata, sminuita da un’eliminazione depressiva”. Se la prende pure con Lewandowski: “Per il polacco il sole del Mediterraneo vale più delle critiche per il suo declino e la sua irrilevanza nelle partite decisive”.

Per non parlare di Xavi che “ha reso inutile Pedri mettendolo sulla fascia sinistra”. Il tecnico è “un individualista creatore di mediocrità. Non lo sa nemmeno, non può, perché si è appena reso di nuovo ridicolo, un’abitudine nelle partite importanti”.

“Il panorama è terrificante”, scrive ancora. “Perché Laporta ha venduto il Barça a chiunque e non voleva Xavi, ma l’ha ingoiato. Adesso lo usa come scudo. Ma Laporta è il colpevole assoluto per un Barcellona emarginato in Europa”.