Ancelotti: «Dicono che il mio Real Madrid è Cholista? È un complimento»

Dicono che il suo Real Madrid è Cholista, ma Carlo Ancelotti la prende tutt’altro che male. In conferenza stampa – riportato da Marca – Carletto ha riferito di aver visto la partita di sabato dell’Atlético contro l’Athletic di Bilbao (finita 0-1 per i Colchoneros, gol di Griezmann) e di averla trovata molto divertente.

Non è la prima volta che Ancelotti ha belle parole per Simeone. Nel 2019, a febbraio, intervistato dal Napolista, dichiarò quanto segue.

«L’Atletico Madrid non gioca male, ti fa giocar male. Non ti fa giocare come tu vorresti. Per tanti motivi. Innanzitutto perché sono molto ben organizzati. Ma anche per la loro struttura psicologica. Sono molto aggressivi in tutte le situazioni. Anche con l’arbitro. Nel tempo, sono migliorati. Adesso giocano più a calcio, anche se giocano un calcio che possiamo definire diverso dalla normalità. Cercano molto la sostanza e poco l’estetica. Se a me piace? Sì – la risposta è secca -, è un calcio che mi piace. Io credo che alla fine la qualità del gioco paga sempre, però la qualità del gioco deve essere supportata da tanti altri valori altrettanto importanti che sono la determinazione, la cattiveria in certe circostanze, la personalità, la responsabilità che uno si deve prendere. Quella che voi a Napoli chiamate cazzimma. Mi piacerebbe un Napoli così».