In occasione di Napoli-Torino, Tuttosport intervista Aldo Serena. Parla del Napoli e di Raspadori, sul quale spende parole al miele. Se pensa alla sfida tra i granata e gli uomini di Spalletti, dice, gli torna in mente la terza partita del campionato 1984-85.

«Maradona era appena arrivato in Italia e vennero a Torino ospiti, in quel caso. Vincemmo noi 3-0 e io feci 2 gol, eravamo in grande forma, mentre loro non erano ancora in condizione. Per cui ho sempre dei ricordi positivi, in chiave granata quando si parla di Napoli. Questa volta si gioca a Napoli e non sarà facile per la squadra di Juric».