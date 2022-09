Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha diramato i 23 convocati per la sfida di Nations League di stasera all’Ungheria di Marco Rossi. Ci sono i quattro giocatori del Napoli: Meret col numero 12, Di Lorenzo col 2, Raspadori con la maglia numero 10 e Zerbin con la 22. Rispetto alla partita contro l’Inghilterra il Mancio lascia in tribuna Vicario e convoca Provedel. Con il portiere dell’Empoli si accomodano ancora in tribuna anche Gatti e Cancellieri. Prima convocazione per Mazzocchi della Salernitana. Confermata l’assenza di Immobile.

Portieri – (1) Donnarumma, (12) Meret, (21) Provedel.

Difensori – (2) Di Lorenzo, (3) Dimarco, (4) Toloi, (5) Luiz Felipe, (15) Acerbi, (17) Mazzocchi, (19) Bonucci, (23), Bastoni.

Centrocampisti – (6) Pobega, (7) Frattesi, (8) Jorginho, (13) Esposito, (14) Grifo, (16) Cristante, (18) Barella.

Attaccanti – (9) Scamacca, (10) Raspadori, (11) Gnonto, (20) Gabbiadini, (22) Zerbin.