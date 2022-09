Roma-Atalanta, si ferma Dybala nel riscaldamento

Nuova tegola per la formazione di Mourinho. nel pre partita della gara delle 18, l’attaccante argentino ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare al flessore sinistro

Brutta tegola per la Roma di Mourinho.

Dybala si ferma

Nel riscaldamento, a mezz’ora dall’inizio della gara contro l’Atalanta, l’attaccante della Roma Paulo Dybala si è fermato causa infortunio.

L’argentino ha infatti accusato un problema muscolare al flessore sinistro e darà quindi forfait per il match che prenderà il via alle 18.00. Al suo posto scenderà in campo Matic

Un brutto colpo per i giallorossi alle prese in questo inizio stagione con una lista lunghissima di infortunati