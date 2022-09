SportMediaset sottolinea la forza del Napoli di Spalletti

Anche Mediaset Sport esalta la prestazione del Napoli di Spalletti nella gara di ieri sera contro la Lazio di Sarri

Non era per niente facile scendere in campo all’Olimpico, trovarsi di fronte, per una parte del match, la versione migliore del sarrismo, ritrovarsi sotto dopo quattro minuti e non abbattersi nemmeno quando il tuo predominio territoriale non porta a nulla di concreto.