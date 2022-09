Spezia-Bologna 2-2, Mihajlovic: «Gli errori sono tecnici, dipende dalla qualità dei giocatori»

Spezia-Bologna si è conclusa in pareggio (2-2). Al termine del match, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha commentato il risultato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Qual è il suo stato d’animo? Ha avuto un confronto con la società?

Percepisce un clima di sfiducia?

“Quando non ci sono risultati quello che ci aspettiamo, io in primis, potrebbe portare ad avere sfiducia, ma per adesso non ho alcun dato per dire che è così o no. Non mi fascio la testa prima di rompermela, provo a fare il massimo. Come dice il Trap, ci sono allenatori esonerati e chi sarà esonerato. Non capisco molto bene la domanda, la squadra va in campo e gioca sempre, gli errori sono tecnici e dipende dalla qualità dei giocatori. Ci sono gli errori tecnici, ma non dipendono dall’allenatore. Io ho provato a cambiare, ho messo i nuovi per vedere cosa possono darmi, ci sono giocatori che si adattano subito e altri che avranno bisogno di tempo. Moro e Zirkzee stanno lottando, ma sono giocatori di qualità e che saranno importanti per noi. Ma ci vuole tempo”.