È Sky Sport a rivelare alcuni retroscena sulla trattativa (che Giuntoli ha smentito più volte, ma che come il Napolista ha scritto sin da luglio c’è stata, eccome se c’è stata) che poteva portare Cristiano Ronaldo a vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riferisce la nota emittente satellitare, al termine di una serie di colloqui durati per alcuni giorni Mendes ha proposto, per conto del Manchester United, 100 milioni di euro a De Laurentiis per Victor Osimhen, oltre al prestito del fuoriclasse portoghese. Il presidente del Napoli – secondo Sky – avrebbe rifiutato quest’offerta chiedendo 120 milioni per il nigeriano e il pagamento a carico dei Red Devils dell’intero stipendio di Cr7. A queste condizioni, l’affare è saltato. Un’offerta del genere non è mai arrivata.

Stando a quanto riporta Sky, infine, Mendes ci aveva provato qualche tempo prima anche col Milan. Cr7 avrebbe sostituito Leao, che sarebbe andato al Chelsea proprio grazie all’opera del potente agente portoghese. Il Milan gli ha riferito che non avrebbe lasciato andare Leao e che il progetto rossonero è basato su calciatori giovani.