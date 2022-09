Sky: Monza, Berlusconi ha deciso di esonerare Stroppa

Detto fatto. Ieri Berlusconi aveva lanciato l’avvertimento, a modo suo: dovrò intervenire nella gestione in campo del Monza, che non rende nonostante i giocatori di livello. Ebbene, stando a quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Berlusconi ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. L’annuncio sarà ufficiale oggi.

“La decisione il Monza alla fine l’ha presa, Giovanni Stroppa non sarà più l’allenatore e nella giornata di oggi le strade si separeranno. È attesa quindi per oggi la comunicazione dell’esonero di chi aveva portato in Serie A il Monza vincendo i playoff di Serie B. Stroppa e i suoi sono partiti con diverse difficoltà in campionato. Nelle prime cinque partite erano arrivate altrettante sconfitte, poi nell’ultimo turno di Serie A era anche arrivato il primo punto in stagione pareggiando a Lecce per 1-1”.

“La panchina adesso verrà affidata a Raffaele Palladino, che al momento allena la Primavera dei brianzoli. L’ex giocatore di Juve e Genoa tra le altre guiderà la squadra verso la sfida proprio ai bianconeri. Da capire se questa possa essere una scelta ad interim o definitiva”.