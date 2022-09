Lazio-Napoli: scontro Lozano, il messicano è stato portato in ospedale

Violento scontro di gioco per Hirving Lozano e Marusic al 44esimo di Lazio-Napoli.

Bruttissima ferita per i due giocatori, ma mentre Marusic rientro dopo alcuni minuti con una vistosa fasciatura alla testa, Spalletti è costretto a sostituire Lozano che è uscito fuori in barella.

Secondo quanto riporta Canale 8 il calciatore del Napoli è stato trasportato in ospedale col dottor Canonico, medico sociale del Napoli, potrebbe essere coinvolta la zona visionata tra lo zigomo e la mandibola.