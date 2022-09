Simeone, il Napoli pubblica l’esultanza negli spogliatoi. Il Cholito felice come un bambino – VIDEO

L’argentino sprizza entusiasmo da tutti i pori. D’altronde sta vivendo un magic moment: dopo il gol in Champions, quello al Milan

Il Napoli ha pubblicato sui social il video dell’esultanza del Cholito Simeone, protagonista della vittoria ai danni del Milan di Pioli. L’argentino, con un’incornata da centravanti di razza, ha infatti deciso il big match della settima giornata di campionato. E negli spogliatoi non è riuscito a trattenere l’entusiasmo: bellissima la sua corsa negli spogliatoi di San Siro.

Simeone è felice come un bambino di essere a Napoli. Sprizza entusiasmo da tutti i pori. Lo confermano i suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo. Magic moment per lui, che aveva già realizzato il suo sogno di segnare in Champions proprio all’esordio contro il Liverpool.