Sacchi: «Spalletti è bravo ma non finisce le cose. Il Napoli fa un pressinghino, non è pressing»

Arrigo Sacchi presenta Napoli-Liverpool per la Gazzetta e non risparmia critiche a Spalletti:

La squadra di Spalletti se la vede in casa contro il Liverpool, che è in leggera ripresa. Il Napoli, a mio avviso, è ancora a metà strada: Spalletti è un bravo allenatore che spesso non finisce le cose. Deve dare più convinzione ai giocatori, invece il pressing del Napoli è sempre un accenno di pressing, un “pressinghino”. Eh no, le cose vanno fatte bene e devono essere complete. Il Liverpool ha velocità, è bravo a attaccare gli spazi. I ragazzi di Spalletti dovranno essere compatti, e mica “lunghi” e sparpagliati per il campo. Hanno un’opportunità che non capita tutti i giorni: fare un grande risultato contro un grande avversario, e ciò darebbe entusiasmo a tutto l’ambiente