Romano: il Chelsea ha preso Aubameyang dal Barcellona. La vicenda Ronaldo sempre più intricata

È stato raggiunto proprio in questi minuti un accordo tra il Chelsea e il Barcellona per Aubameyang. Il Barça, che ha messo Lewandowski al centro dell’attacco, lo cede ai Blues per 14 milioni di euro più Marcos Alonso, che fa dunque il percorso inverso e si trasferisce in Spagna. Lo fa sapere il noto giornalista di Sky Fabrizio Romano, esperto di calciomercato.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022