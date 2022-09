L’attaccante francese avrebbe voluto che il club acquistasse un altro attaccante, come Lewandowski, Rashford o Dembélé per avere più libertà

Secondo quanto riferisce Rmc Sport, Mbappè è profondamente insoddisfatto del mercato estivo del Psg e arrabbiato per i suoi problemi con Neymar. Mbappé si aspettava l’acquisto di un rinforzo in attacco che gli consentisse di giocare con più libertà. Avrebbe voluto Lewandowski, oppure Rashford o Dembélé, e invece non è arrivato nessuno di loro e l’attaccante francese ha dovuto cambiare ruolo e fare da perno davanti a Neymar e Messi. Un problema di cui ha anche parlato qualche giorno fa, dopo la vittoria della Francia con l’Austria, quando ha detto che in Nazionale si sente molto più libero, a differenza di quanto accade nel Psg.

Inoltre, c’è il problema Neymar.

In estate, il club francese aveva messo in vendita il brasiliano, opzione gradita a Mbappè, ma quando Neymar lo ha saputo, ha cambiato strategia: è tornato in anticipo dalle vacanze e si è messo a lavorare seriamente, diventando uno dei migliori giocatori del Psg. A Parigi tutti dicono di non averlo mai visto così sereno come in questo periodo.

Il cambio di mentalità di Neymar è stato un problema per Mbappé, con il quale ha litigato ad agosto, tanto che sono dovuti intervenire Luis Campos e Galtier per calmare le acque ed evitare che la situazione degenerasse. Oggi anche L’Equipe scriveva di una tregua armata tra i due.