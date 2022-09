Rmc Sport: Psg-Juventus, quattro tifosi juventini fermati per istigazione all’odio razziale

La Questura di Parigi non ha specificato la nazionalità degli arrestati, ma Rmc Sport descrive le immagini degli italiani ritratti nei video in esame

La Questura di Parigi ha annunciato di aver individuato quattro persone per “pubblica istigazione all’odio razziale allo stadio”. I quattro, dei quali non è stata specificata la nazionalità, sono stati individuati dai video girati al Parc des Princes in occasione di Psg-Juventus. In merito è stata aperta un’inchiesta. Lo riporta Rmc Sport, che ipotizza si tratti di tifosi italiani, stando alle immagini che nelle scorse ore giravano sui social.

“Per il momento non è stata specificata la nazionalità dei tifosi in questione, ma potrebbe benissimo trattarsi di tifosi italiani. Sono infatti emerse sui social nelle ultime ore immagini che mostrano i tifosi della Juve, dal parco di Torino, mentre eseguono un saluto fascista o grida di scimmia. Nei due video girati da uno spettatore presente ieri sera al Parc des Princes, si vede prima molto chiaramente un saluto fascista eseguito da un tifoso italiano e poi gli ululati da scimmia intonati da un altro tifoso dietro di lui. Nel secondo video, un giovane tifoso si avvicina alla rete protettiva che separava i tifosi italiani dai francesi con l’obiettivo di provocare questi ultimi. Visibilmente ubriaco, il tifoso italiano in questione a sua volta ha imitato le grida della scimmia e sembrava anche trarne grande piacere, come dimostra l’enorme sorriso che mostra senza il minimo imbarazzo”.

Qui i video che ritraggono i tifosi della Juventus mentre si divertono a provocare gli avversari con ululati da scimmia