Per LeBron James la punizione dell’Nba a Sarver non è abbastanza severa

Parla da leader politico LeBron James che ha fortemente criticato l’Nba – tramite i social e non solo – per la multa di 10 milioni a Robert Sarver, patron dei Phoenix Suns. Una punizione che per LeBron è poco severa di fronte alle accuse di razzismo e sessismo. Un’indagine ha infatti accertato che Sarver ha utilizzato a più riprese epiteti razzisti nei confronti dei propri dipendenti. Vengono provati anche maltrattamenti alle lavoratrici. Per LeBron non basta la sospensione né la multa. Ne scrive, tra gli altri, la CNN.

Read through the Sarver stories a few times now. I gotta be honest…Our league definitely got this wrong. I don’t need to explain why. Y’all read the stories and decide for yourself. I said it before and I’m gonna say it again, there is no place in this league for that kind of

— LeBron James (@KingJames) September 14, 2022