Opta: in due partite di Champions il Napoli ha già conquistato 4 rigori

Il Napoli vince per due a zero contro i Rangers in Scozia la sua seconda gara di questa stagione di Champions e con i due rigori di oggi, secondo quanto riporta Opta, ha già eguagliato una sua statistica per quanto riguarda questa competizione

