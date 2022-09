Rangers-Napoli 0-0, Zielinski sbaglia un doppio rigore (VIDEO)

Il Napoli sbagliasi fa parare due rigori in pochi minuti. Il primo, messo dentro da Politano sulla ribattuta, viene fatto ripetere dall’arbitro

Surreale doppio errore di Zielinski che si fa pagare due rigori in pochi minuti da McGregor

Al 55esimo di Rangers-Napoli, con il risultato fermo sullo 0-0 e una partita difficile per gli azzurri, Simeone viene steso in area da Sans, il direttore di gare chiama il fallo ed espelle Sands per doppia ammonizione.