Oma Akatugba: «Osimhen ha fatto l’ecografia, potrebbe stare fuori 14 giorni. Niente di troppo serio»

Aggiornamenti sulle condizioni di Osimhen dopo l’infortunio arrivano dall’amico-giornalista Oma Akatugba, parte dell’entourage del nigeriano. Nel report dell’allenamento, il Napoli ha comunicato che Victor avrebbe fatto gli esami solo nella giornata di domani. Akatugba ha aggiunto che sì, presto Osimhen farà la risonanza magnetica, ma che nella mattinata di oggi ha già fatto l’ecografia e che quest’ultima non ha evidenziato nulla di particolarmente grave: il numero 9 del Napoli potrebbe saltare la partita con lo Spezia e quella col Rangers per poi tornare disponibile nella sfida di San Siro contro il Milan.

Di seguito il tweet di Oma.

@victorosimhen9 Victor Osimhen did the ultrasound today and will undergo MRI test soon. Looks like he could be out for about 14 days. Nothing too serious. pic.twitter.com/5yuaGwmoIJ

— Oma Akatugba (@omaakatugba) September 8, 2022