Oktoberfest annacquato per il Bayern: la squadra di Nagelsmann perde 1-0 contro l’Augsburg

Il Bayern non riesce più a vincere. Dopo tre pareggi arriva anche la prima sconfitta, contro l’Augsburg per 1-0. La Sueddeutsche parla di crisi, per la squadra di Nagelsmann.

“Il Bayern, invece, sta scivolando più a fondo nella crisi del campionato”.

I primi 45 minuti sono stati molto divertenti.

“Le possibilità sono state abbondanti nei primi, divertenti 45 minuti. Florian Niederlechner, Sadio Mané, Leroy Sané, Niederlechner, Jamal Musiala: avrebbero potuto segnare tutti. E anche Maximilian Bauer dell’Augsburg ha sprecato la più grande occasione di segnare l’1-0 con un colpo di testa davanti a Manuel Neuer”.

Alla fine, a decidere la partita, è stato, al 59′, il gol di Mergim Berisha su assist di coscia di Iago.

“I giocatori del Monaco sono rimasti scioccati”. Hanno provato a scardinare la porta avversaria, ma nulla, anzi, Berisha è quasi riuscito a raddoppiare.

Il quotidiano tedesco analizza la prestazione di alcuni giocatori, come Muller.

“Quello che Julian Nagelsmann cerca di fare dalla panchina da settimane, Thomas Müller prova a farlo per 180 minuti ogni settimana sul campo: portare ordine all’offensiva del Bayern”.

Ci ha provato in tutti i modi a spedire i suoi all’attacco.

“Quindi sembrava particolarmente scioccato quando improvvisamente si è ritrovato 0-1 e tutte le parole sono risultate vane”.

La Faz scrive:

“I giocatori del Bayern, che per la prima volta sono rimasti senza gol dopo 87 partite in Bundesliga, hanno rovinato anche il loro umore per la tradizionale gita di squadra all’Oktoberfest di domenica. Quattro giorni dopo il 2-0 in Champions League contro il Barcellona, i bavaresi non sono riusciti a superare l’Augsburg”.