Nantes-Psg, Fabian non convocato, sconta la squalifica rimediata l’anno scorso in Serie A

Il Psg ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Nantes. Fabian Ruiz non c’è: deve scontare la squalifica rimediata al termine della scorsa stagione in Serie A, con il Napoli, peso che ha portato con sé nel trasferimento in un altro campionato. Sarà invece a disposizione di Galtier Carlos Soler, che ha firmato il suo contratto appena 24 ore fa: l’ex centrocampista del Valencia è arrivato nelle ultime ore di mercato per 17 milioni di euro.