Perché Fabian Ruiz non era squalificato per il Napoli e invece è squalificato per il Psg

Era squalificato in Coppa Italia ma in Francia Coppa e campionato sono legati dal punto di vista disciplinare e quindi salterà il match col Nantes

Perché Fabian Ruiz è considerato squalificato dal Psg mentre in Serie A avrebbe potuto giocare? Rmc Sport offre la spiegazione, anche se parla di squalifica misteriosa. Galtier non ha convocato lo spagnolo per la partita col Nantes perché, appunto, squalificato.

Col Napoli Fabian era squalificato in Coppa Italia. E mentre in Italia le squalifiche in Coppa Italia si scontano in Coppa, in Francia Ligue! e Coppa sono legate dal punto di vista disciplinare. Quindi la squalifica in Coppa viene scontata in campionato e Fabian potrà giocare col Psg a partire dalla prossima.