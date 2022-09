Mundo Deportivo: contro l’Ungheria, il più pericoloso nell’Italia è stato Di Lorenzo

Nel commentare la partita di Nations League tra Italia e Ungheria, vinta dagli uomini di Roberto Mancini per 2-0, Mundo Deportivo esalta la prestazione del difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, andato anche vicino alla rete. Il quotidiano spagnolo lo definisce l’uomo più pericoloso dell’Italia.

“L’Italia, consapevole che valeva solo la pena vincere, è uscita più determinata ed è stata superiore nel primo tempo. In assenza di marcatori come Ciro Immobile, Lorenzo Insigne o Andrea Belotti, il suo giocatore più pericoloso è stato Giovanni Di Lorenzo, l’esterno del Napoli che ha colpito ripetutamente sulla fascia destra mentre Roberto Mancini ha optato ancora una volta per tre difensori centrali. L’Italia muove bene la palla con Jorginho, Nicolò Barella e Cristante e pressa alto anche provocando un altro grave errore, questa volta nella consegna di Adam Nagy. Gulacsi è venuto in soccorso e ha impedito al giovanissimo Wilfried Gnonto di segnare, ma la respinta è caduta su Giacomo Raspadori, che ha segnato a porta vuota (26′). L’attaccante del Napoli è stato ancora una volta decisivo, come venerdì con il suo fondamentale gol contro l’Inghilterra (1-0)”.