Milan, rinnovo Leao: il portoghese chiede 7 milioni di ingaggio e 20 milioni per risarcire lo Sporting 

Il Corriere dello Sport scrive di Leao e delle sue richieste al Milan per il rinnovo. Il portoghese chiede un ingaggio da 7 milioni e vuole anche che il club rossonero contribuisca al risarcimento verso lo Sporting. Il Milan potrebbe vacillare.

“Attenzione, però, perché la fermezza dei due dirigenti la prossima estate potrebbe non bastare. È vero che nel contratto del portoghese è inserita una clausola di uscita da 150 milioni di euro. Ma lo è altrettanto che è in scadenza nel 2024: insomma, per non rischiare di perderlo è obbligatorio chiudere la partita del rinnovo entro la fine della stagione”.