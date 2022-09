Marotta: «Non so quali saranno gli effetti del cambio di allenatore al Chelsea sul futuro di Lukaku»

Il Daily Mail riporta le dichiarazioni dell’ad dell’Inter a Sky. «Oggi è difficile fare previsioni. A fine stagione ne parleremo con i Blues»

E se l’addio di Tuchel aprisse le porte di Stamford Bridge al ritorno di Romelu Lukaku, in prestito all’Inter? È la domanda che si pone il Daily Mail, è la domanda ch’è stata fatta anche a Beppe Marotta. «È una notizia fresca. Non so – ha detto l’amministratore delegato dei nerazzurri a Sky – quali saranno gli effetti del cambio di allenatore in relazione al futuro di Lukaku»: i colloqui con il Chelsea si terranno a fine stagione, non prima.

«Ad ora pensiamo ad ottenere le migliori prestazioni possibili da Lukaku. Poi alla fine della stagione ci siederemo e parleremo di lui con il Chelsea. Non so se un cambio di allenatore possa significare che il suo ritorno è automatico, oggi è difficile fare previsioni»

Il Daily Mail ha fatto il bollettino del nuovo inizio di Romelu in nerazzurro: 1 gol ed 1 assist in 3 partite, poi l’infortunio. Con l’Inter all’ottavo posto. Non male ma niente di entusiasmante. Anche al Chelsea d’altronde Big Rom aveva iniziato alla grande, tre gol nelle prime quattro partite. Poi la porta non l’ha vista fino a dicembre. Poi addirittura fino a maggio. A fare scalpore – ricorda il giornale inglese – fu l’intervista a Sky in cui dichiarò di voler tornare all’Inter. Chissà se l’arrivo di Potter può cambiare qualcosa.