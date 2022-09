Marca: Morata è sempre sulla bocca di tutti per qualsiasi cosa, ma ha salvato di nuovo la Spagna 

Alvaro Morata ha salvato la Spagna segnando il gol della vittoria contro il Portogallo. Marca lo esalta: è il miglior attaccante della Nazionale in assoluto degli ultimi tempi.

“E’ sempre sulla bocca di tutti. Álvaro Morata, per qualsiasi motivo, è seguito da vicino quando indossa la maglia della nazionale spagnola. I numeri però parlano del miglior attaccante della Nazionale in assoluto degli ultimi tempi da quando Villa, Torres e compagnia non ci sono più”.

È l’attaccante di Luis Enrique, che non lo ha mai messo in discussione.

“È il suo attaccante, non si discute. Anche quando ha vissuto momenti negativi, ‘Lucho’ ha sempre contato sul giocatore del Madrid, che ha risposto ampiamente anche in campo”.

Ieri si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto per spingere in rete il regalo di Nico Williams prima dello squisito cross di Carvajal sul secondo palo.

“Inoltre, il piccolo pericolo che La Roja aveva creato fino ad allora aveva il suo nome e cognome. Un gol che è servito alla Spagna per ottenere il biglietto per le Final Four della Nations League e a Morata per continuare a scrivere, in silenzio e con fatica, il suo nome a lettere d’oro nella storia della nazionale”.