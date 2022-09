Libero: la Georgia sembra l’Argentina, tutti pazzi per Kvara e il Napoli

Lo scrive Libero. La Georgia sembra quasi l’Argentina di Maradona, aggiunge il quotidiano, con un paragone che si affretta a definire un po’ blasfemo. Ma il risultato non cambia.

“La Georgia sembra la nuova Argentina, con migliaia di persone che non si perdono un incontro del Napoli. Addirittura per la partitissima di San Siro contro il Milan è stato allestito un maxi-schermo in piazza”.

Su Kvaratskhelia:

“Kvara ha spalle molto larghe o forse è incosciente, perché a 21 anni la pressione di due popoli calcistici potrebbe essere opprimente: e invece in lui sembra insita la lezione di Muhammad Ali, in campo punge come un’ape e vola come una farfalla. In uno sport fatto sempre più da comandanti e soldatini, Kvara rompe tutti gli schemi, cerca sempre la giocata non fine a se stessa ma per determinare: basta una sterzata, un cambio di passo, un dribbling per accendere i tifosi e vincere le partite”.