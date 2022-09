Libero e la crisi dei “profeti del bel gioco”: sono in caduta libera, quante figuracce

Quando scrive dei “profeti del bel gioco” l’edizione odierna di Libero si riferisce a Sarri, Italiano e Giampaolo. Esplicitamente, senza mezzi termini. Sono allenatori accomunati da un certo modo di interpretare il calcio che pare profondamente in crisi. È passato di moda, probabilmente.

Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Marco Giampaolo. Tre allenatori tanto distanti per stile e comunicazione fuori dal campo, quanto uniti per il modo di interpretare il calcio. Fatto di proposizione, voglia di superare l’avversario con la testa alta e i piedi buoni, anche a costo di concedere qualche spazio in più. E che ora sembrano legati da un destino complicato, che potrebbe essere sintetizzato con la crisi dei profeti del bel gioco. Il tecnico della Lazio deve fare i conti con la figuraccia in Europa League in casa del modesto Midtjylland (5-1), quello della Fiorentina con un’analoga situazione dopo il 3-0 in Conference League contro l’Istanbul Basaksehir e un inizio di campionato sotto le aspettative (la Viola è undicesima in classifica a soli 6 punti), mentre Giampaolo e la sua Sampdoria stanno vivendo una stagione da incubo, con il penultimo posto in serie A, frutto di zero vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte.