La Pennetta ricorda la sua vittoria agli US Open: «La mamma al telefono mi disse, “Visto che è l’ultimo, giocalo bene!”»

Quella decisione la liberò psicologicamente, ma non in quel momento. Arrivarono gli US Open, erano l’ultimo torneo importante per Flavia prima di smettere e sua mamma al telefono le aveva detto “Visto che è l’ultimo, giocalo bene!”, ma lei preferiva non pensarci e andare a Central Park in bicicletta e in giro per la città a passeggiare.