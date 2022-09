Kheira Hamraoui: «Chi mi ha aggredita voleva rompermi le gambe per mettere fine alla mia carriera»

La giocatrice se la prende anche con il clamore mediatico che seguì all’aggressione.

«A seguito di questa esperienza così traumatica che si è trasformata in un’ingiustizia assoluta, sono stata vittima di un sorprendente attacco mediatico per diffamare la mia immagine e la mia vita privata. Lo scopo era quello di allontanare l’opinione pubblica dalla verità: io sono una vittima. Certamente non colpevole, tranne probabilmente per essermi chiusa nel silenzio (…). E di aver lasciato che il rumore mediatico si placasse».