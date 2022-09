Il Telegraph: “Kepa può tornare in porta al Chelsea, Tuchel ha messo in discussione Mendy”

Lo spagnolo potrebbe tornare titolare domani in Champions. Tuchel: «Poteva andar via ma le opportunità non erano soddisfacenti né per lui né per noi»

La vita è fatta a scale, chi le scende e chi le sale. Ora, a quanto pare, per Kepa pare che sia giunto nuovamente il turno di salire. Lo scrive il Telegraph. Nel Chelsea Mendy è in difficoltà: ha subito nove gol nelle ultime cinque partite, solo due volte la porta è rimasta inviolata. E sabato Mendy sarebbe stato ritenuto responsabile del pareggio del West Ham se il gol non fosse stato annullato per una decisione che ha fatto molto discutere e che è stata ritenuta discutibile anche dai vertici arbitrali.

Insomma Mendy rischia il posto. In Champions domani contro la Dinamo Zagabria potrebbe giocare Kepa.

Il numero 1 del Chelsea Edouard Mendy sta attraversando una fase difficile. (…) Il suo recente ruolino di marcia, che comprende alcuni errori importanti, è in netto contrasto con le sue prestazioni all’esordio Chelsea due anni fa, quando Lampard lo mise in porta al posto di Kepa il portiere più pagato al mondo.

Scrive il quotidiano che

Kepa è ancora al Chelsea, quest’estate non è riuscito a trasferirsi come previsto. A proposito del mancato addio di Kepa al Chelsea (è stato a lungo vicino al Napoli), Tuchel ha detto:

“Ha provato, ha verificato le sue opportunità, ma non erano soddisfacenti per lui né per noi, quindi è rimasto. Sono molto felice di questo, e dal mio punto di vista è assolutamente pronto a giocare. Dipende da noi se gli diamo la possibilità o no, ma è pronto.”

Poi ha aggiunto:

Il portiere è un ruolo molto delicato nel calcio, e non si tratta solo di tecnica. Si tratta anche di sentirsi sicuri e talvolta avere un po ‘ di fortuna. Qualcuno mi ha mandato una citazione interessante di Napoleone sui generali che devono essere anche un po’ fortunato, ed quello che serve anche ai leader e ai portieri. (…) Abbiamo due portieri fantastici, due ragazzi fantastici.