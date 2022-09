Il presidente del Nizza: «Non venderemo più biglietti ai tifosi stranieri, il calcio è per le famiglie»

«Siamo stufi. Quando lo vivi dal vivo è terribile. Quando la mattina dopo lo rivivi una seconda volta rivedendo le immagini, è anche peggio. Ciò non è più possibile. Il calcio è uno sport, è un gioco, accogliamo famiglie e bambini. Non è più sopportabile. Mio figlio di 10 anni ha visto questi ragazzi correre verso di lui… Non è più possibile».

Se la prende con la modalità di vendita dei biglietti:

«Non abbiamo il diritto legale di non vendere i biglietti a determinate persone. Mi chiedo se non si possano vietare le vendite ai tifosi delle squadre straniere, anche a costo di essere sanzionati. Per le prossime trasferte forse non li venderemo. Saremo sanzionati ma… pazienza. Naturalmente non sto criticando gli 8.000 tedeschi che erano lì, ma ci sono persone che hanno passato la giornata a bere. Sono partiti a piedi da Place Massena per lo stadio, hanno profanato la città».

Sullo stadio:

«Lo diciamo da quando è stato aperto: abbiamo uno stadio magnifico, meraviglioso, ma che ha un livello di complessità di sicurezza molto alto. Con gli incidenti con il Marsiglia l’anno scorso, abbiamo avuto finalmente le reti che chiedevamo da anni. Lì si diceva da anni che non si poteva settorializzare. A parte il parcheggio per i visitatori, un po’ chiuso, il resto è tutto aperto, puoi spostarti a tuo piacimento da un settore all’altro. Ma ci sono i teppisti! Non devono avvicinarsi a uno stadio! Questo non è un luogo di combattimento. È un luogo di condivisione e di sport. E invece ci viene detto che la settorizzazione non è fattibile per via del design dello stadio».

La prossima settimana il Nizza giocherà a Belgrado. Gli viene chiesto se spingerà i suoi tifosi a non andare alla partita.