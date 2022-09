Incidenti Nizza-Colonia, L’Equipe: «il Nizza e le autorità sapevano che era una serata a rischio»

Circa trenta feriti. Tra i tifosi del Colonia si erano infiltrati ultras del Psg che erano peraltro riconoscibili dalla polizia

Nizza-Colonia di Conference League ha offerto uno spettacolo indecente. Non sul campo, dove alla fine la partita si è giocata ed è finita 1 a 1. Sugli spalti, invece. Dove ci sono stati gravissimi scontri tra gli ultras, con feriti anche gravi. Ne scrive la stampa internazionale.

L’Equipe riferisce che a fine serata i feriti erano almeno una trentina. Ed è difficile stabilire se a rimanere feriti siano stati proprio quelli che il giornale francese definisce «piantagrane». E che il rinvio della partita, posticipata di quasi un’ora, era inevitabile. Non è stato fatto perché non c’erano date disponibili per rigiocarla. Secondo Favre, il tecnico del Nizza, è stato giusto così. Non è della stessa idea L’Equipe, che intanto scrive che si poteva fare di più per evitare i disordini.

«Il Nizza e le autorità sapevano del grado di rischio della serata, con l’arrivo di 7.800 tifosi tedeschi, tanto da aver riservato loro non solo le tribune normalmente dedicate agli ospiti ma anche il settore di fronte alla Kop del Nizza. Che poi è il settore da cui sono venuti gli incidenti principali, intorno alle 18:00»

È da questo speciale settore, scrive l’Equipe, che i teppisti hanno scavalcato un muretto per raggiungere la curva del Nizza. In mezzo ai tedeschi si riferisce che c’erano alcuni infiltrati della curva del Paris Saint Germain, provenienti dal quartiere parigino Auteuil, situato nei pressi del Parco dei Principi. Erano ampiamente riconoscibili dalla polizia, identificabili dai tatuaggi, sebbene incappucciati. Molti erano armati di coltelli e hanno forzato le perquisizioni di sicurezza.

La Faz riporta le dichiarazioni di Christian Keller, amministratore delegato del Colonia, dopo il fischio finale. Keller ha chiarito che il club avrebbe cercato “con tutta la severità e determinazione” di identificare le persone coinvolte nei disordini. Che erano poche, nell’ordine di una cinquantina. Le conseguenze saranno gravi. Il giornale tedesco scrive anche di un tifoso parigino gravemente ferito.

I video amatoriali dei fan hanno mostrato un tifoso cadere mentre schivava un petardo. Secondo la Polizia, si trattava di uno degli infiltrati, un tifoso del Paris Saint Germain..

Sulla questione è intervenuto il portiere del Colonia Marvin Schwäbe, ancora una volta eccezionale in campo, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate dalla Faz.

«Da un lato, non vale la pena parlare di quello che è successo, perché non ha niente a che vedere col calcio. Dall’altro lato, però, è necessario prendere chiaramente le distanze da quanto è accaduto e dire con chiarezza che questa gente non deve più entrare allo stadio»

Sulla Faz ci sono anche le parole del Sindaco di Nizza.

«Mi rammarico del comportamento scandaloso dei tifosi del Colonia e della mancanza di rispetto per la città, che li ha accolti generosamente e fraternamente. Invieremo le fatture per i danni e per la pulizia dei luoghi pubblici al Comune di Colonia», ha annunciato.