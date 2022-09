Il Milan si scusa con un giornalista di CalcioNapoli24 aggredito verbalmente nei pressi di San Siro

Un giornalista di CalcioNapoli24, Marco Lombardi, “è stato aggredito verbalmente e quasi fisicamente da un tifoso del Milan all’esterno dello stadio San Siro mentre svolgeva le sue mansioni da inviato nel post partita vinta dalla squadra di Spalletti per 2-1. Solo la lucidità del giovane cronista e l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio”.

È quanto ha comunicato la redazione stessa. Gli insulti (tra i quali «terrone di merda») sono stati fatti in diretta video. CalcioNapoli24 sottolinea che “la cosa sconcertante è che l’epiteto sembra essere stato gridato con sdegno da un supporter rossonero probabilmente del Sud, visto l’accento”.

La denuncia del portale web non è sfuggita al Milan, che tramite un tweet di PierDonato Vercellone, Chief Communications Officer, ha espresso solidarietà al giornalista ed alla testata.

Sull’episodio sono arrivate anche le parole di Nicola Lombardo, Head of Communication del Napoli, riportate proprio da CN24.

«Volevo esprimere la mia solidarietà per quanto accaduto ieri, non credo che Milano sia una città razzista. Come tutte le città ci sono ignoranti. Quando sentiamo cori sul Vesuvio in tutti gli stadi, specialmente del Nord Italia, dobbiamo pensare che tali città sono state invase nel corso dei decenni da persone provenienti dall’Italia meridionale. Per cui, gran parte di quelle persone che inneggiano al Vesuvio sono figlie della nostra terra. Quando ieri ho dovuto fare un tratto a piedi per raggiungere mio figlio in auto a Milano ero prudente perché ci sono tanti imbecilli in giro. Vi do tutta la nostra solidarietà, così come quella di tutti i napoletani che vengono insultati. Esiste un fenomeno dove ci sono molti ignoranti, è stato qualcosa di brutto quanto accaduto al giornalista di CalcioNapoli24. Eviterei però di dire che tutta Milano, o qualsiasi altra città sia razzista, ci sono purtroppo degli energumeni. Noi siamo i campioni dell’anti-razzismo. Abbiamo organizzato un convegno a Milano con l’UEFA, sosteniamo tutte le campagne che ci sono e interveniamo continuamente. Siamo molto vigili nel segnalare Procura federale su cosa accade e siamo gli unici, siamo stati spesso sul punto di farlo, di interrompere una gara se questi cori dovessero diventare intollerabili. Credo qualcosa sia migliorato, fenomeni come quello di ieri siano in diminuzione. Non è merito nostro, ci mancherebbe. Vuol dire che c’è molta più civiltà».