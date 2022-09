Il Daily Mail ironizza: «Non è che i giocatori del Napoli hanno letto il libro di Lijnders sulle tattiche di Klopp?»

In un lungo approfondimento dedicato alla situazione del Liverpool, il Daily Mail scrive di un fatto che ha destato particolare attenzione in Inghilterra: Pep Lijnders, il numero 2 di Klopp, ha pubblicato un libro rivelatore sulle tattiche del Liverpool. È successo il mese scorso.

Il Mail ironizza: «chissà che non sia stato chiesto ai giocatori del Napoli di leggersene una copia, magari in lingua italiana». Non è certo questo il motivo del momento difficile. Eppure il rischio che lo spartito di Klopp possa essere stato in qualche modo studiato da chi affronta i Reds è un rischio vero: gli avversari conoscono la fragilità difensiva del Liverpool, sanno come attaccarne la linea. Chissà se il libro possa aver giocato un ruolo. Quello che però ci si chiede con una certa insistenza sul mondo del web è come mai a Lijnders sia stata permessa questa pubblicazione mentre lavora ancora col Liverpool. Lo scrive sui social Didi Hamann, ex calciatore tedesco che coi Reds ha vinto una Champions. Le sue dichiarazioni vengono riportate dallo stesso Daily Mail.

The alarm bells should have been ringing for @LFC fans when the current assistant manager wrote a book while still employed by the club. How he was allowed to do it I’m not too sure

— Didi Hamann (@DietmarHamann) September 8, 2022