Il Daily Mail: attento Klopp, Tuchel dimostra che nessuno è intoccabile

È lo stesso gruppo da 5 anni. La “familiarità” può generare coesione, ma pure stagnazione, come accaduto con Pochettino al Tottenham

Il Daily Mail analizza il momento del Liverpool. Che col 9-0 al Bornemouth sembrava essersi messo alle spalle il periodo negativo: era tornata la solita schiacciasassi, il pressing sulle difese avversarie – ridotte a brandelli – era parso tornare instancabile. Secondo il Mail Napoli ha detto che non è affatto così. Ha detto, piuttosto, che la partita con il Bornemouth fu “un’anomalia in un mare di mediocrità”.

Il Liverpool martedì ha perso col Napoli 4-1, ma poteva finire tranquillamente 7-1 se non fosse stato per alcuni episodi fortunosi. La partitaccia giocata in Italia è la goccia che potrebbe far traboccare il vaso. Anche col Fulham e col Crystal Palace, d’altronde, i Reds hanno pareggiato ma rischiavano di perdere, con Kebano che ha colpito un palo nel primo caso e Zaha che ha sprecato un’occasione ghiottissima proprio sul gong nel secondo. Poi la sconfitta con uno United che era altrettanto in crisi ha suonato il campanello d’allarme.

Secondo il Mail, di questo passo anche Klopp potrebbe rischiare.

Klopp non è ancora vicino all’esonero. Ma anche il fatto che gli sia stato chiesto se temeva per il suo lavoro dopo che il Chelsea ha licenziato Tuchel dimostra che le cose possono cambiare velocemente. Chi lo avrebbe mai detto il quadruplete sfiorato lo scorso anno.

Il Mail non nega la validità dell’alibi degli infortuni. Nonostante questo, però, la situazione somiglia un po’ a quella che ha vissuto Pochettino al Tottenham.

La “familiarità” genera coesione, ma può anche generare stagnazione: il Liverpool ha praticamente lo stesso gruppo squadra da cinque anni ormai. Tre anni fa, alla prima stagionale, schierava otto titolari schierati pure nel pareggio della prima giornata con il Fulham di questa stagione.

Neanche l’atteggiamento di Klopp nelle interviste sta piacendo agli inglesi: lamentarsi costantemente, una volta per gli arbitri, una volta per l’erba troppo lunga (contro il Fulham), un’altra per le prestazioni dei singoli, rischia di minare soltanto ulteriormente il morale ad Anfield.