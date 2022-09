Il Corriere Bergamo ci crede: questa Atalanta può arrivare a ottobre col primo posto in solitaria

Il Corriere Bergamo ci crede: di questo passo, a ottobre l’Atalanta sarà prima in classifica da sola.

“È un’Atalanta in crescita costante. Se le sconfitte nei test con Valencia e Newcastle, la sospensione choc di Palomino, la cessione di Freuler, la partita a Marassi e il primo tempo del Bentegodi avevano insinuato qualche dubbio sugli obiettivi stagionali della squadra di Gasperini, i 90’ contro il Torino li hanno dissipati”.

La Dea diverte meno ma è diventata “matura, capace di soffrire ma determinata a portare a casa il risultato anche col minimo impegno”.

Una crescita che porta a delineare i primi obiettivi stagionali:

“Per esempio restare in vetta alla classifica fino alla sosta del 25 settembre. Ci sono tutti i presupposti”.

Il mercato è finito, il calendario sorride alla squadra di Gasperini: Monza e Cremonese i prossimi impegni.

“Sulla carta, 6 punti accessibilissimi che valgono la permanenza in vetta prima dello scontro diretto all’Olimpico. Un’Atalanta più matura, ma per questo anche più furba e rocciosa, e più fresca della Roma, può arrivare a ottobre col primo posto in solitaria”.