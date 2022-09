Il Comitato Esecutivo Uefa non inserirà la Russia nei gironi di qualificazione ad Euro 2024

Il sorteggio il 9 ottobre a Francoforte, gli Europei si fanno in Germania. Saranno 10 gironi, passano le prime due

Arriva l’ufficialità dell’esclusione della Russia da Euro 2024, che si giocherà in Germania. Il Comitato Esecutivo Uefa, infatti, tenendo fede alle decisioni già prese nei mesi passati, non la inserirà nei gironi di qualificazione, che verranno sorteggiati il 9 ottobre a Francoforte. Ovviamente, l’esclusione dipende ancora dall’invasione di Putin in Ucraina.

Per quanto concerne le qualificazioni agli Europei, si tratterà di dieci gironi, sette da cinque squadre e tre dai sei squadre. Si qualificano per la fase finale le dieci squadre che vinceranno i gironi e le dieci seconde. Gli ultimi tre posti saranno decisi con gli spareggi.