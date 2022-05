La Uefa esclude la Russia dalle competizioni internazionali, bocciata la candidatura per ospitare l’Europeo

La Uefa ha escluso la Russia da tutte le competizioni continentali. Oggi ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Ci saranno ovviamente conseguenze sui criteri di accesso alla fase a gruppi della Champions: lo Zenit San Pietroburgo aveva un posto assicurato che adesso viene meno e favorisce gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

“La Russia non avrà club partecipanti alle competizioni Uefa nel 2022-23: niente Champions, Europa League e Conference League. Inoltre, alla federazione russa sarà assegnato un punteggio per il coefficiente equivalente al più basso ottenuto negli ultimi cinque anni, il che potrebbe significare in futuro perdere i posti assicurati nelle fasi a gironi dei gruppi”.

“La prima conseguenza immediata si legge nella composizione della Champions 2022-23. Il posto nella fase a gruppi che spettava allo Zenit – appena laureatosi campione di Russia – sarà preso dai campioni di Scozia, che altrimenti sarebbero dovuti passare dal playoff: Celtic o Rangers, con i biancoverdi attualmente davanti”.