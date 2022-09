Gazzetta: se Pogba avesse ascoltato da subito i medici Juve, non avrebbe perso quattro mesi

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, ciò che si percepisce nell’ambiente è che un po’ di fastidio ci sia. Tutti in casa Juve sarebbero stati più felici e sollevati se Pogba avesse dato retta fin da subito ai medici del club, che hanno sempre spinto per l’intervento

I medici della Juventus, che già gli avevano suggerito di procedere chirurgicamente un mese e mezzo fa non appena scoperta la lesione al menisco laterale del ginocchio destro, preso atto del fallimento della terapia conservativa, hanno insistito nuovamente nei confronti del centrocampista francese che fosse dipeso da lui avrebbe temporeggiato ancora. Ma non c’era da perdere altro tempo, così Pogba – anche per via del dolore che ancora provava – si è finalmente convinto a farsi operare, sempre nella giornata di lunedì.