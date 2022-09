Gazzetta: Juventus, Pogba si opera

La decisione è stata presa in seguito all’allenamento di oggi, il dolore c’è ancora e, in accordo con la società, si è deciso di non perdere altro tempo

Cambio di programma repentino, secondo quanto riporta un’ultim’ora della Gazzetta dello Sport, per Paul Pogba. Dopo la rottura del menisco laterale del ginocchio destro, rimediata durante la tournée americana, il centrocampista della Juve aveva deciso di non operarsi per velocizzare il suo recupero, anche se questa scelta poteva mettere a rischio in qualche modo la continuità del suo gioco.

Nonostante i segnali positivi arrivati oggi dal centrocampista francese che ha svolto una seduta di allenamento atletico sul campo con il pallone, secondo nuove indiscrezioni invece il calciatore avrebbe deciso di sottoporsi all’operazione

Come riferisce su Twitter Fabrizio Romano la decisione sarebbe stata presa oggi dallo staff bianconero insieme a Paul

Bad news for Paul Pogba. He will undergo surgery on the meniscus in his right knee – Juventus staff has decided together with Paul today. 🚨⚪️🇫🇷 #Pogba @SkySport pic.twitter.com/sXv3fh76wi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

La decisione, spiega la Gazzetta, è stata presa dopo il test di oggi alla Continassa.

Pogba aveva da poco iniziato a correre, sabato aveva postato una foto che lo ritraeva su un tapis rullante gravitazionale per non pesare sul’arto infortunato. Stamattina mentre la squadra era impegnata nella rifinitura lui ha provato a correre in campo e anche a calciare ma le sensazioni non sono state positive. Il dolore c’è ancora

È chiaro che con questa decisioni i tempi per il rientro del centrocampista si allungano notevolmente, dovrebbe tornare a disposizione di Allegri non prima di un mese e mezzo o due