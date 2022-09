Gazzetta: Napoli-Spezia è più importante di Napoli-Liverpool, sarà una questione di testa

Bisognerà dimostrare continuità e maturità mentale. Gli scudetti si vincono senza buttarsi via per eccesso di sufficienza contro le piccole

Napoli-Spezia è più importante di Napoli-Liverpool, scrive la Gazzetta dello Sport. Il vero test, per la squadra di Spalletti, è quello di questo pomeriggio.

“Un test più pertinente non potrebbe esserci, perché nelle ultime stagioni il Napoli è scivolato su questo genere di partite, all’apparenza facili, e la tendenza non è scomparsa, come dimostra il recente 1-1 in casa contro il Lecce”.